Нидерланды предоставят 260 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины

Нидерланды предоставят 260 млн евро на закупку 155 мм артиллерийских боеприпасов для Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Нидерландов.

Речь идет о совместной закупке для Украины странами Евросоюза. Министры обороны стран ЕС говорили в Брюсселе о военной поддержке Украины, расширении производственных мощностей и новых оборонных проектах.

Тогда министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды выделяют 260 млн евро на совместную закупку боеприпасов для Украины.

Сейчас многие украинские военные проходят подготовку в рамках учебной миссии ЕС. По состоянию на конец мая уже подготовлены около 15,2 тыс. военных Вооруженных сил, из которых часть готовилась Нидерландами.

Также во время встречи министры обороны обсудили предложение еврокомиссара Тьерри Бретона, предусматривающее выделение 500 млн евро из бюджета ЕС на увеличение мощностей оборонной промышленности. Это крайне необходимо для продолжения военной поддержки Украины и пополнения ее собственных запасов.