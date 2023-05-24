В Крыму оккупанты "национализировали" квартиру Зеленской

В Крыму оккупанты "национализировали" квартиру Зеленской
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Так называемый "госсовет Крыма" одобрил "национализацию" квартиры Елены Зеленской в Ялте, а также другое имущество, принадлежащее украинским физическим или юридическим лицам.

Об этом сообщают российские пропагандистские медиа, а также глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

Кроме квартиры семьи Зеленских, оккупанты "национализировали" еще 57 объектов собственности:

  • Винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", принадлежащее бизнесмену Вадиму Ермолаеву;
  • Торговые площади Скай плаза в Ялте, бенефициаром которых, как утверждают пропагандисты, является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
  • Сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и компания", якобы связанное с окружением украинского политика Арсена Авакова;
  • Здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе.

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