В Крыму оккупанты "национализировали" квартиру Зеленской

Так называемый "госсовет Крыма" одобрил "национализацию" квартиры Елены Зеленской в Ялте, а также другое имущество, принадлежащее украинским физическим или юридическим лицам.

Об этом сообщают российские пропагандистские медиа, а также глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

Кроме квартиры семьи Зеленских, оккупанты "национализировали" еще 57 объектов собственности: