В Крыму оккупанты "национализировали" квартиру Зеленской
Так называемый "госсовет Крыма" одобрил "национализацию" квартиры Елены Зеленской в Ялте, а также другое имущество, принадлежащее украинским физическим или юридическим лицам.
Об этом сообщают российские пропагандистские медиа, а также глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.
Кроме квартиры семьи Зеленских, оккупанты "национализировали" еще 57 объектов собственности:
- Винодельческое производство "Алеф-Виналь-Крым", принадлежащее бизнесмену Вадиму Ермолаеву;
- Торговые площади Скай плаза в Ялте, бенефициаром которых, как утверждают пропагандисты, является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
- Сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и компания", якобы связанное с окружением украинского политика Арсена Авакова;
- Здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе.