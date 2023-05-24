В разведке сообщили, помогают ли ВСУ российским добровольцам в Белгородской области

Украинские военные предоставляют информацию "Русскому добровольческому корпусу" и легиону "Свобода России" в Белгородской области. Однако ВСУ напрямую не помогают российским бойцам, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии Financial Times.

"Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, мы делимся определенной информацией. И, можно сказать, даже сотрудничаем" , - сказал он.

При этом Черняк опроверг заявления России, что "РДК" и легион "Свобода России" получили от Украины американскую технику.

"Все западное вооружение, полученное украинскими вооруженными силами, остается под жестким контролем" , - добавил разведчик.

Напомним, 22 мая российские повстанцы объявили о начале операции в Белгородской области. Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили, что хотят освободить регион от путинского режима.

Россия сразу заявила, что в Белгородской области действуют "украинские диверсанты". Однако в ГУР Минобороны подчеркнули, что ВСУ не причастны к событиям, а на территории Белгородской области действуют граждане России.