МАГАТЭ и "Росатом" обсудили безопасность на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси обсудил с главой "Росатома" обеспечение безопасности на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

"В рамках усиленных усилий, направленных на поддержание принципов избегания ядерной или радиологической аварии на Запорожской АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым сегодня в Пекине" , - сообщили в МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ готовит новый план безопасности Запорожской АЭС. По сообщениям СМИ, Гросси планирует представить свой план из пяти принципов для одобрения Советом Безопасности ООН позже этого месяца.

Два собеседника, знакомых с переговорами, заявили, что план главы МАГАТЭ включает в себя пять принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и военного персонала на ЗАЭС, запрет стрелять из ЗАЭС и в сторону нее, включая запрет нападать на персонал на территории АЭС, защиту всех систем безопасности и безопасности АЭС, защита всех внешних линий электропередач и мониторинг соблюдения вышеуказанных принципов.

Отмечается, что этот план менее амбициозен, чем начальные попытки Гросси создать полноценную защитную зону вокруг ЗАЭС, но эксперты по атомной энергетике утверждают, что он все еще может улучшить нестабильную ситуацию.