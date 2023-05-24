Франция запретила короткие внутренние авиарейсы — речь идет о перелетах на расстояния, которые можно преодолеть поездами менее чем за два с половиной часа, сообщает Новое время.

Этот шаг означает закрытие прямых авиарейсов между Парижем и региональными воздушными хабами, такими как Нант, Лион и Бордо. Изменения не затронут стыковочные рейсы.

Запрет на короткие внутренние рейсы был включен в климатическое законодательство Франции еще в 2021 году и уже применен на практике. Некоторые авиакомпании пытаются его обжаловать в Еврокомиссии.

В законе говорится, что поезда на маршрутах, заменивших авиарейсы, должны ходить достаточно часто, чтобы удовлетворить пассажиропоток и реагировать на его увеличение. Пассажиры имеют право рассчитывать на то, что смогут совершить поездку туда и обратно в течение одного дня, пробыв в пункте назначения восемь часов.

В то же время критики утверждают, что это символический запрет, который будет иметь минимальное влияние на выбросы CO₂.