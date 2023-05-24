ГУР: Россияне превратили в военные базы территорию трех энергоблоков ЗАЭС

Россияне продолжают милитаризацию территории ЗАЭС – в качестве логистической и военной базы они используют территорию трех энергоблоков, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты не уменьшают свое присутствие на Запорожской атомной электростанции. Пока территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют в качестве логистической и военной базы" , - говорится в сообщении.

На постоянной основе на этих площадках находится личный состав окупантов, их бронетехника и грузовики. Число транспорта и военнослужащих постоянно меняется.

"У каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Ротация происходит скрыто во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00). Все грузовики плотно затентованы. Есть информация, что у них могут находиться боеприпасы и взрывчатка" , - добавляют в разведке.

Вместе с тем сотрудников очередных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков не менее 1-2 раз в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Работников, которые пытались провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Несколько из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

Напоминаем:

Сообщалось, что из-за обстрела ЗАЭС в седьмой раз с начала оккупации переходит в режим блэкаута.

Впоследствии в "Укрэнерго" заявили, что восстановили линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС – станция переходит на питание от украинской энергосистемы.