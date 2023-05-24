"Укрнефтебурение" Коломойского и партнеров передали в управление "Укрнафты"

Кабинет министров одобрил передачу в управление "Укрнафты" одну из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 23 мая.

Так, Кабмин согласился с предложением АРМА и Минобороны о передаче арестованных активов в управление "Укрнафты".

АРМА поручили обеспечить передачу активов, а "Укрнафте" и Минобороны - принять "действенные меры, направленные на предотвращение прерывания функционирования активов и/или риска сбоя в поставках природного газа, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций".

Напоминаем:

Суд снял арест с акций одной из крупнейших газодобывающих компаний "Укрнефтебурение", которую государство ранее забрало у Игоря Коломойского и партнеров.

Позже Печерский районный суд Киева по повторному ходатайству Офиса Генпрокурора и ГБР снова арестовал и передал в АРМА корпоративные права "Укрнефтебурения", которое по данным следствия, противоправно присвоили недра Сахалинского нефтегазового месторождения.

Компания "Укрнефтебурение" связана с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины: в 2021 году добыча газа достигла 725,4 млн кубометров.

В начале апреля по решению суда акции "Укрнефтебурения" были переданы в управление АРМА.

Ранее ЭП сообщала, что "Укрнафта" просит передать ей в управление корпоративные права "ВК "Укрнефтебурение".