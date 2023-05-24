Данилов отреагировал на фейк пропагандистов РФ о ранении Залужного
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на дезинформацию российских пропагандистов якобы о "ранении" главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Данилов в Twitter.
"Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки".
Секретарь СНБО проиллюстрировал свой твит подмигивающим смайликом.
Что предшествовало:
- Перед этим российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
- Это уже не первая попытка пропагандистов РФ распространить дезинформацию относительно главнокомандующего. 20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне придумали фейк об исчезновении Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.