Данилов отреагировал на фейк пропагандистов РФ о ранении Залужного

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на дезинформацию российских пропагандистов якобы о "ранении" главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Данилов в Twitter.

"Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки".

Секретарь СНБО проиллюстрировал свой твит подмигивающим смайликом.

Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного ???? та інших членів Ставки. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023

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