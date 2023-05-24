Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

Ракетные войска ВСУ за сутки уничтожили 4 склада боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 24 мая.

В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновений на указанных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Шпиль, Алексеевка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиационный удар в районе н.п. Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Степного. Совершил артиллерийские обстрелы по н.п. Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы н.п. Водяное, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы н.п. Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Огромное Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За эти сутки нашими защитниками уничтожены 2 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.