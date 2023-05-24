В Конгрессе просят Байдена передать Украине замороженные активы Центробанка РФ

Члены Палаты представителей США – демократ Адам Шифф и республиканец Брайан Фитцпатрик – направили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали передать замороженные активы российского Центробанка на военную и гуманитарную помощь Украине, сообщает Европейская правда.

Конгрессмены считают, что президент США имеет полномочия конфисковать активы Центробанка РФ, ссылаясь на предыдущие прецеденты – в частности направление 1,7 миллиарда долларов госфондов Ирака на компенсацию жертв терроризма Джорджем Бушем.

"В этот критический момент, когда каждый доллар может повлиять на исход войны, призываем вас использовать свои полномочия и направить миллиарды долларов активов российского Центрального банка, замороженных в соответствии с санкциями США, на удовлетворение неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине" , – говорится в письме.

Его авторы считают, что такой шаг не только юридически обоснован, но и был бы также "правильным".

"Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время недавней панельной дискуссии, "агрессор должен заплатить за все убытки, нанесенные Украине". Международному сообществу понятно, кто является агрессором и кто должен нести расходы этой незаконной войны – Россия" , – добавили конгрессмены.

Кроме Шиффа и Фицпатрика, письмо подписали еще девять членов Конгресса США из обеих партий.

Соединенные Штаты, как известно, уже по крайней мере один раз конфисковали и передали Украине активы российского подсанкционного лица за нарушение режима санкций. В то же время с активами Центробанка РФ ситуация иная, поскольку они принадлежат государству, а не физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями.

Дискуссия о том, как использовать активы российского центрального банка, как известно, продолжается и в Европейском Союзе. Там предлагают передавать Украине процент от прибыли, полученной в результате пользования такими активами.