Военная помощь Украине со стороны Польши превысила 3 млрд евро

Общая стоимость польской военной помощи со стороны Украины с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превысила три миллиарда евро, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила канцелярия премьера Польши Матеуша Моравецкого по итогам его встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Варшаве.

Во время встречи Моравецкий и Стефанчук обсуждали вопросы скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, восстановления, а также военной поддержки.

"Стоимость наших поставок оружия, боеприпасов и военной техники уже превысила три миллиарда евро" , – говорится в сообщении.

???????????????????? Spotkanie premiera @MorawieckiM z Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem w #KPRM. Poruszane kwestie to m. in. ⤵️➡️ wsparcie militarne ???????? – wartość naszych dostaw broni, amunicji i sprzętu wojskowego przekroczyła już 3 mld euro➡️ jak najszybsze… pic.twitter.com/94ZcDHxEHG — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 24, 2023

В рамках двухдневного визита в Польшу Руслан Стефанчук встретился не только с польским премьером, но и со спикерами Сейма и Сената Эльжбетой Витек и Томашем Гродским.

В четверг председатель Верховной Рады также должен произнести речь в польском парламенте.

Ранее в Польше сообщали, что передали Украине в целом 325 танков и 14 истребителей МиГ-29.