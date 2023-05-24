Токаев: Россия и Беларусь создали проблему для стран Евразийского союза

Россия и Беларусь, которые создают так называемое Союзное государство с единым политическим, военным, экономическим пространством и одним ядерным оружием на двоих, представляют определенную проблему для других государств Евразийского экономического союза, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Токаева на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума 24 мая, Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"У нас есть в ЕАЭС союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен... создания государства по формуле "две страны − одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас.

И есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях − это вопрос концептуальный. Думаю, нам нужно и на этом экономическом форуме обсудить данную проблему".

"Я перепрошую, але і ядерна зброя одна на двох у вас зараз" − президент Казахстану заявив, що Росія і Білорусь створили проблему для інших країн Євразійського економічного союзу. Відео з Telegram-каналу "Вы слушали маяк" pic.twitter.com/gLuOogniax — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 24, 2023

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на словах о ядерном оружии начали улыбаться и переглядываться.

Потом Путин что-то сказал Лукашенко, тот улыбнулся и оба политика пожали друг другу руки.

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