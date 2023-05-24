Кулеба анонсировал начало сближения с Африкой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Эфиопию провел встречи с председателем Африканского Союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани, и Председателем Комиссии Африканского Союза Муссой Факи Махаматом, сообщает Деловая столица.

Дмитрий Кулеба рассказал собеседникам о курсе Украины на активизацию отношений со странами Африки, который позволит создать новые взаимовыгодные возможности для наших государств, бизнеса и граждан, сообщает пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что Украина уже значительно активизировала взаимодействие со странами Африки в международных организациях, наращивает сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, активно делится опытом украинской военной дипломатии и противодействия информационным угрозам.

"Мой визит в штаб-квартиру Африканского Союза накануне Дня Африки имеет целью по-новому открыть Украину для Африки, а Африку — для Украины. Мы стремимся сделать наш диалог более системным и регулярным, чтобы Украина и страны Африки еще лучше понимали друг друга" , — отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии привлек внимание к негативным последствиям агрессии России против Украины на ситуацию в Африке: повышение цен на продукты питания, активизацию деятельности ЧВК "Вагнер", падение социально-экономических показателей.

"Война России против Украины ощущается по всему миру, в частности, на Африканском континенте. Критически важно объединить усилия, чтобы положить конец российской агрессии на основе принципов Устава ООН и украинской Формулы мира" , — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что любые мирные инициативы должны соответствовать логике Формулы мира президента Зеленского, которая была отражена в положениях соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр призвал Африканский Союз требовать от России, чтобы она перестала препятствовать работе зернового коридора в Черном море и в конце концов прекратила блокаду украинских портов.

"Россия не должна использовать продовольствие как оружие. Беспрепятственный экспорт украинских зерновых будет помогать африканским странам получать нуждающуюся в них сельскохозяйственную продукцию. Призываем Африканский Союз четко заявить России о неприемлемости ее деструктивной политики" , — подытожил Кулеба.

Как сообщалось, делегация из лидеров шести стран Африки намерена посетить Киев и Москву с целью инициирования, в том числе "мирного процесса" между Украиной и Россией.