СМИ узнали имя еще одной возможной кандидатки на должность генсека НАТО

Приглашение премьер-министра Дании Метты Фредериксен в Белый дом в июне подтолкнуло европейских дипломатов к мысли, что она может претендовать на должность генерального секретаря Североатлантического Альянса, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации Politico.

Собеседники издания указывают, что премьер Дании соответствует нескольким критериям будущего генсека НАТО: она имеет опыт как глава правительства, а поскольку все предыдущие руководители Альянса были мужчинами, сейчас существует запрос на женщину-кандидата.

Кроме того, Дания рассматривается как страна с умеренной позицией: она активно поддерживает Украину в войне против России, но не занимает таких же жестких позиций, как государства Восточной Европы.

В то же время, обращают внимание дипломаты в разговоре с Politico, с 2009 по 2014 год генеральным секретарем НАТО уже был представитель Дании – бывший премьер Андерс Фог Расмуссен, поэтому "не все союзники могут быть рады видеть еще одного кандидата от нордической страны".

Еще одним фактором для беспокойства является то, что Дания не выделяет минимальные 2% ВВП на оборону – в 2022 году этот показатель составлял лишь 1,38%. Также непонятна позиция самой Метты Фредериксен относительно возможного назначения.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

По данным СМИ, между странами нет консенсуса по кандидатуре преемника Столтенберга.

Вероятными кандидатами на следующего генерального секретаря НАТО называют премьеров Литвы и Эстонии, министров обороны Нидерландов и Великобритании, экс-премьера Италии, президента Румынии, или, не исключено, представителя Канады.