Прорыв на Белгородщину: российские добровольцы назвали свои потери

Во время прорыва российских добровольцев на территорию Белгородской области РФ погибли двое российских добровольцев и еще 10 — получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили представители легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса".

"Наша борьба продолжается: операция в Грайворонском районе прошла успешно и ее цели были достигнуты. Противник разгромлен, часть позорно бежала; мы затрофеили большое количество техники и взяли пленных… Общие потери за операцию составили 2 человека погибшими и 10 ранеными. В противовес лицемерным заявлениям пропагандистов, которые не в силах победить и поэтому рисуют нам огромные потери" , — говорится в сообщении.

"В Белгородской области мы стали свидетелями беспринципности и жестокости путинских войск: пока легионеры проходили населенные пункты, не трогая местных жителей, ствольная артиллерия и авиация ВС РФ работала по мирным городам… Мы доказали, что путинские войска оказались совершенно не готовы к организованному сопротивлению россиян и готовы стереть с лица земли свои же земли, чтобы не показать слабину" , — добавили добровольцы.

Они отметили, что использовали военную технику, которую бойцы Сил обороны Украины затрофеили в боях под Бахмутом. После операции техника была возвращена ВСУ.

Добровольцы также подчеркнули, что намерены продолжать вылазки.

"Мы придем снова. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва — ждите нас" , — подчеркнули они.

22 мая Telegram-каналы публиковали видео "вероятного мероприятия украинских танков на территорию КПП "Грайворон" в Белгородской области. При этом власти Белгородской области сообщали лишь об обстреле Грайворонского округа, но позже губернатор региона Вячеслав Гладков информацию о ДРГ подтвердил.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что воюющие за Украину российские добровольцы на территории Белгородской области проводят операцию по созданию полосы безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью "диверсий" в Белгородской области является отвлечение Украиной внимания от потери контроля над Бахмутом Донецкой области.