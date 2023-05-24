Чемпион Украины по боксу Александр Онищенко погиб под Бахмутом

Мастер спорта по боксу и чемпион Украины среди юношей и юниоров Александр Онищенко погиб под Бахмутом в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины в Facebook.

"Александр Онищенко − мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди юношей и юниоров, победитель "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова", член сборной команды Украины по боксу.

Александр погиб под Бахмутом, защищая Родину от российского врага".

Сообщается, что героя провожали в последний путь 24 мая.

Федерация бокса выразила соболезнования семье погибшего воина.