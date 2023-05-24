В "Укрэнерго" рассказали, когда Украина сможет возобновить экспорт электричества

Глава оператора Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, возможно, что после пересмотра баланса энергосистемы на следующей неделе Украина сможет возобновить экспорт электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Кудрицкий отметил, что решение об остановке экспорт электроэнергии в Европу не является аналогом того решения, которое было принято 11 октября прошлого года. Тогда из-за начала обстрелов экспорт электроэнергии был полностью прекращен на неопределенный срок, а в энергосистеме почти постоянно был дефицит мощности.

Сейчас же приостановление экспорта электроэнергии является временным, ситуативным решением, которое Укрэнерго приняло для обеспечения поставок электроэнергии украинским потребителям и бизнесу.

"Мы ожидаем, что с выходных или со следующей недели будет пересмотрен баланс и, возможно, экспорт возобновится в определенных ограниченных объемах" , - рассказал глава Укрэнерго.

Напоминаем:

Со среды импорт и экспорт электроэнергии в и из Украины не осуществляется. Отсутствие экспорта связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

Это связано прежде всего с выходом в ремонт энергоблоков атомных и тепловых электростанций.