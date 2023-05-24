В Воздушных силах констатировали, что сейчас в F-16 "нет смысла"
Передача Украине американских истребителей в F-16 пока "не имеет смысла", ведь для этих самолетов нет необходимой инфраструктуры, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
Он заявил, что сейчас передавать самолеты "не имеет смысла", а "поштучно предоставлять Украине самолеты неправильно".
"Предоставление самолетов стране является комплексным вопросом. Некоторые страны, даже члены НАТО, ожидают самолеты десятилетиями. В этом вопросе нужно объединить такие вещи, как инфраструктура, подготовка пилотов, офицеров, инженеров", — пояснил представитель ВС.
Игнат также добавил, что самолеты являются частью противовоздушной обороны.
"Истребители позволят прикрыть те регионы, где есть пробелы с наземной ПВО. Хотя истребитель F-16 не сможет работать против баллистических ракет, он защитит нас от крылатых ракет типа Х-101, "Калибр", а также от дронов-камикадзе", – отметил он.