Умерла легендарная певица, "королева рок-н-ролла" Тина Тернер

В Швейцарии на 84-м году жизни скончалась легендарная певица, "Королева рок-н-ролла" Тина Тернер, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил ее пресс-секретарь со ссылкой на Sky.com.

"Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария… С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания" , — говорится в сообщении.

Впервые она обрела известность в 1960-х годах вместе с бывшим мужем Айком Тернером, в их репертуаре была классическая песня River Deep, Mountain High.

Тина Тернер была удостоена 8 премий "Грэмми", а также American Music Award, и носила неофициальный титул "Королевы рок-н-ролла". Она входит в десятку самых лучших танцоров мира. Журнал "Rolling Stone" назвал ее одной из величайших певиц современности. Она включена в Зал славы рок-н-рола и имеет звезду на голливудской "Аллее славы".

Певица также неоднократно подвергалась домашнему насилию со стороны супруга. Это было задокументировано в голливудском биографическом фильме 1993 года с Анджелой Бассетт в главной роли, который получил три премии "Оскар". История ее жизни также была увековечена в популярном шоу в Вест-Энде, которое идет до сих пор.