Зеленский обратился к народу Ирана из-за "Шахедов"

Президент Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, чтобы тот не становился соучастникам кровавой российской войны, которая использует иранские дроны-камикадзе для убийства гражданских украинцев, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент в ежедневном обращении вечером 24 мая.

"Сегодня, несмотря на то, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем − к обществу, к иранским улемам, к каждой иранской семье, к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла?

Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать".

Зеленский заявил, что хоть украинцы и научились сбивать большинство дронов-камикадзе, которые Иран передает России, но все же есть и попадания, и жертвы.

"Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то для чего это вам, матери и отцы в Иране? Когда ваш "Шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", унося жизни уже тех, кто спасал жизни других... Для чего такие циничные убийства Ирану? Руками России, но вашим, вашим оружием.

Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или в Саккезе, или в любом другом городе вашей страны?"

Зеленский добавил, что в результате помощи агрессору Иран тольуко получает еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы.

Он выразил уверенность, что люди Ирана должны быть на другой стороне истории − не со злом.