Основной конкурент Трампа официально идет в президенты США

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис (Республиканская партия) подал документы в Федеральную избирательную комиссию США для участия в выборах президента страны, которые пройдут в ноябре 2024 года, сообщает Деловая столица.

44-летний Десантис считается самым сильным соперником бывшего президента Дональда Трампа на партийных праймериз со ссылкой на АР.

Десантис окончил Йельский университет и Гарвардскую школу права. Работал юрисконсультом в командовании контингента США в Ираке. Был командиром Объединённой оперативной группы Гуантанамо (JTF-GTMO), работая непосредственно с заключенными в объединенном следственном изоляторе тюрьмы Гуантанамо.

Десантис, который стал популярен в своем штате благодаря поддержке Дональда Трампа, всего шесть месяцев назад переизбрался губернатором Флориды с ошеломляющими преимуществом над оппонентом в 19%.

Однако в последние месяцы Трамп сосредоточил основное внимание на дискредитации Десантиса, поскольку считает его своим единственным реальным конкурентом на партийных праймериз.