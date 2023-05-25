Китайские хакеры атаковали критическую инфраструктуру США - СМИ

Хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая китайским государством, осуществила кибератаку на критическую инфраструктуру в Гуаме, США.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

В западной части Тихого океана, на острове Гуам находятся основные военные объекты США, в частности, база ВМС "Andersen", которая является ключевой для реагирования на любой конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Корпорация Microsoft, 24 мая, заявила с "умеренной уверенностью", что группа Volt Typhoon "направлена на развитие возможностей, которые могут нарушить критическую коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и регионом Азии во время грядущих кризисов".

Отмечается, что компания ведет злонамеренную деятельность, которую спонсирует Китай, она направлена ​​на критическую инстратруктуру в США, в том числе острова Гуам.

Ранее в США сломали данные 237 тысяч государственных служащих. Речь идет о нынешних и бывших работниках федерального правительства. Утечка произошла в Департаменте транспорта.