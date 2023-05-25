Китайские хакеры атаковали критическую инфраструктуру США - СМИ
Хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая китайским государством, осуществила кибератаку на критическую инфраструктуру в Гуаме, США. Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.
В западной части Тихого океана, на острове Гуам находятся основные военные объекты США, в частности, база ВМС "Andersen", которая является ключевой для реагирования на любой конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Корпорация Microsoft, 24 мая, заявила с "умеренной уверенностью", что группа Volt Typhoon "направлена на развитие возможностей, которые могут нарушить критическую коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и регионом Азии во время грядущих кризисов".
Отмечается, что компания ведет злонамеренную деятельность, которую спонсирует Китай, она направлена на критическую инстратруктуру в США, в том числе острова Гуам.
Ранее в США сломали данные 237 тысяч государственных служащих. Речь идет о нынешних и бывших работниках федерального правительства. Утечка произошла в Департаменте транспорта.