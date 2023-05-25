ISW: Разговоры о потерях в Бахмуте доминируют в инфопространстве РФ
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), обнародованная информация о потерях российских войск в Бахмуте стала доминирующей в информационном пространстве страны-агрессора, сообщает Украинская правда.
В обзоре говорится о том, что дискуссии вокруг сообщений о потерях российских войск в Бахмуте заполонили провоенизированное информационное пространство и "заглушают любой положительный эффект от захвата города".
Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин в интервью российскому политтехнологу Константину Долгову 23 мая заявил, что "Вагнер" потерял 10 000 завербованных из числа осужденных и 10 000 кадровиков "Вагнера", которые погибли во время боев за Бахмут.
Пригожин в частности отметил, что "Вагнер" завербовал 50 000 заключенных, 20 процентов из которых (10 000) погибли в боях за Бахмут.
Российские так называемые военные блогеры быстро подхватили сообщения о потерях, тем самым сместив общую российскую дискуссию от обсуждения важности захвата Бахмута к усилению споров вокруг сообщений о потерях, появились заявления, что эти потери могут быть значительно больше, чем обнародованные.
"Заявления Пригожина о потерях "Вагнера" в Бахмуте также стали отдельной точкой напряжения в информационном пространстве и начали определять доминирующий дискурс о всей российской кампании в Бахмуте.
Сместив разговор в сторону заявленных потерь "Вагнера", Пригожин в значительной степени добился успеха в дальнейшем лишении МО РФ возможности утверждать об информационной победе в Бахмуте и, вероятно, продолжит определять и вести разговор о Бахмуте и в дальнейшем, но ценой освещения огромных потерь, которые понесли его собственные войска ради незначительной выгоды", - подводят итог аналитики.
По мнению экспертов, Пригожин, вероятно, использует свою повышенную популярность после захвата Бахмута, чтобы усилить атаки на российский военный истеблишмент и элиты.
Отмечается, что основатель ЧВК также использует представление о том, что "Вагнер" несет ответственность за захват Бахмута, чтобы отстаивать "абсурдный уровень влияния на российские военные действия в Украине".
Пригожин повторил, что группа "Вагнер" является лучшей армией в мире, и утверждал, что обычная российская армия уступает ЧВК.
По мнению аналитиков, он, вероятно, приумножает свои попытки утвердиться в роли российского тоталитарного деятеля, который может достичь военной победы в Украине.
В обзоре указывается и на то, что Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы показать Россию как страну, имеющую значительные дипломатические партнерские отношения.
Президент России Владимир Путин выступил перед участниками 11-й Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности в Москве 24 мая с привычной риторикой, обвинив Запад в создании глобальной нестабильности и призвав страны Азии, Африки и Латинской Америки сформировать многополярный мировой порядок.
"Формальная поддержка нескольких постсоветских государств и явная поддержка небольшого субъекта федерации, вероятно, гораздо меньше, чем та, которой Кремль надеется достичь с помощью этих более широких дипломатических усилий", - отмечают в отчете.
Основные выводы ISW за 24 мая:
- Споры вокруг сообщений о потерях российских войск в Бахмуте заполонили провоенизированное информационное пространство и заглушают любой ожидаемый положительный информационный эффект от захвата города.
- Пригожин, вероятно, использует свою завышенную популярность после захвата Бахмута для усиления атак на российский военный истеблишмент и элиты. Пригожин также использует ЧВК "Вагнер" в ответственности за захват Бахмута, чтобы добиться абсурдного уровня влияния на российские военные действия в Украине.
- Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы изобразить Россию как имеющую значительные дипломатические партнерские отношения.
- Российские источники продолжали реагировать на ограниченное наступление РДК и ЛСР на Белгородскую область.
- Войска РФ провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
- Также они продолжили ограниченные наземные обстрелы в окрестностях Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Кроме того, оккупационные войска продолжают наносить удары по украинским позициям на юге Украины с помощью авиационных бомб ФАБ-500.
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 24 мая, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 120 000 российских военнослужащих прошли обучение.
- Совет Федерации РФ одобрил закон о проведении выборов на территориях, где введено военное положение.