Fitch предупредило США о рисках снижения кредитного рейтинга

Из-за угрозы дефолта в США, возникшей из-за не повышения лимита госдолга международное агентство Fitch предупредило о рисках снижения кредитного рейтинга страны до негативного, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Агентство кредитных рейтингов разместило кредиты США с самым высоким рейтингом на отрицательный, из-за неопределенности вокруг текущих дебатов относительно верхнего предела госдолга и возможности первого в истории страны дефолта.

"Отрицательный показатель Rating Watch отражает усиление политической ангажированности, препятствующей достижению решения по повышению или приостановке лимита долга, несмотря на быстрое приближение даты x (когда Казначейство США исчерпывает свою наличную позицию и способность принимать чрезвычайные меры без появления нового долга)" , - говорится в сообщении Fitch. ﻿

Угроза дефолта в США

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США могут не в состоянии оплатить свои счета уже 1 июня, страна сталкивается с возможностью беспрецедентного дефолта, который может иметь катастрофические последствия как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.

23 мая Байден оценил переговоры со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по повышению лимита госдолга США как "оптимистичные". Ранее президент Соединенных Штатов сократил программу своих заграничных поездок из-за переговоров по лимиту государственного долга.

Также, в Белом доме заявили, что даже в случае дефолта будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.