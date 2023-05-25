Генштаб: за сутки произошло почти 30 столкновений на пяти направлениях

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по Юнаковке Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Хотиевка и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Волфино, Шпиль, Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки в Харьковской области.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудару в районе Кисловки. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двухлетняя, Западное, Табаевка, Берестово, Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому и Спорному в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки войска РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудару в районе Белой Горы. Во вражеские обстрелы попали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противников безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка. Нанес авиационные удары возле Новокалинового, Степного и Авдеевки. Артиллерийские обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время РФ нанесла авиаудары по районам Георгиевки и Курахово. Артобстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Новомихайловке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Угледар и Большую Новоселку.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоселовка, Омельник, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новотягинка и гигантский на Херсонщине и город Херсон.

"Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки украинские защитники также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10" , — говорится в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.