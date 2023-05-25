ПВО уничтожила все "Шахеды", которые РФ запустила по Украине — Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 36 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, которые Россия запустила по украинским городам в ночь на 25 мая.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил.

Запуски дронов фиксировали из северного и южного направлений. Целью атаки могла быть критическая инфраструктура и военные объекты в западных регионах государства, отметили в воздушных силах.

В частности, три "Шахеда" сбили над Николаевщиной и один — над Одесской областью, сообщили в воздушном командовании "Юг".

Также над Киевщиной сбили летевшие в направлении столицы беспилотники, сообщали в ОВА.

Также беспилотник сбили в Черновицкой области, сообщал начальник ОВА Запаранюк. О типе летательного аппарата не сообщали.