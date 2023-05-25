Незаконно выехавших мужчин после возвращения ждет наказание — МВД

В Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Это будет совместная инициатива парламента и правительства, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу" , — сказал он.

Министр считает, что это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады. " Я думаю, это будет закон" , - сообщил Клименко.

По его словам, сейчас изучается международный опыт.