Незаконно выехавших мужчин после возвращения ждет наказание — МВД
В Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Это будет совместная инициатива парламента и правительства, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину.
"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", — сказал он.
Министр считает, что это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады. "
Я думаю, это будет закон", - сообщил Клименко.
По его словам, сейчас изучается международный опыт.
"Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", — добавил министр.