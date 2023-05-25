Подоляк: Контрнаступление Украины уже началось

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Rai заявил, что украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней, сообщает Украинская правда.

"Контрнаступление продолжается уже несколько дней, это интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались.

Мы не хотим наносить удары по российской территории, мы будем использовать оружие, которое вы нам предоставили, для уничтожения российских позиций на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым" , - сообщил Подоляк.

Он добавил, что Украина имеет ракеты большой дальности "Storm Shadow", танки "Леопард", противоракетные комплексы, которые предоставили Франция и Италия, а истребители F-16 позволят закрыть воздушное пространство.