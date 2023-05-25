Крупнейшая экономика Евросоюза скатилась к рецессии

Экономика Германии сокращается два квартала подряд – это позволяет говорить о технической рецессии крупнейшей экономики Евросоюза, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют свежие данные Федерального статистического ведомства.

Валовой внутренний продукт (ВВП) сократился с января по март на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и, таким образом, экономика сокращалась второй квартал подряд.

Если два квартала подряд являются отрицательными, то говорят о технической рецессии.

"Часто используемый критерий ﻿ технической рецессии был выполнен. Масштабное повышение цен на энергоносители сказалось в зимние месяцы" , – прокомментировал это событие главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Экономический рост замедлился из-за сокращения частного потребления. В первом квартале оно упало на 1,2%. Одной из причин этого, вероятно, является потеря потребителями покупательной способности вследствие высокой инфляции. Государственное потребление также сократилось на 4,9%. С другой стороны, положительный импульс предоставили инвестиции, которые выросли на 3,9%. Внешняя торговля также поддержала экономику.

При этом значительного подъема пока не прогнозируют. Бундесбанк ожидает по крайней мере незначительного роста весной. "Во втором квартале 2023 года экономическое производство должно снова несколько увеличиться", – говорится в текущем ежемесячном отчете. Устранение узких мест в снабжении, большой портфель заказов и низкие цены на энергоносители должны обеспечить восстановление промышленности.

"Это также должно поддержать экспорт, особенно учитывая то, что мировая экономика возобновила определенный импульс" , – ожидают в Бундесбанке.

Федеральное правительство ожидает роста ВВП на 0,4% в этом году. В 2024 году должен произойти более сильный рост на 1,6%. Для сравнения: в прошлом году рост составил 1,8%.