Пригожин заявил, что начал выводить "вагнеровцев" из Бахмута

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 25 мая начал выводить наемников из украинского Бахмута и передает позиции регулярной российской армии. Процесс, по его словам, будет продолжаться до 1 июня, сообщает Украинская правда.

"Мы выводим подразделения из Бахмута сегодня 25 мая, сейчас 5 утра. До первого июня основная часть перебахуеться в тыловые лагеря.



Передаем позиции военным. Также боеприпасы. Все, включая сухой паек, но если военным будет сложно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута...