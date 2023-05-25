РФ подделала данные идентификационной системы в Черном море – британская разведка
Анализ Geollect показывает, что с 14 мая данные автоматической идентификационной системы (АИС) коммерческих судов были дистанционно подделаны, чтобы создать впечатление 65-километрового русского про-военного символа "Z" в Черном море, который можно увидеть с помощью программного обеспечения для отслеживания с открытым исходным кодом, сообщает Зеркало недели.
Об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании.
АИС используется для отслеживания судов, в том числе для обеспечения их безопасности. В то же время следы, из которых сформировано изображение, указывают скорость судна до 102 узлов (188 км/ч), что дополнительно свидетельствует о том, что они были фальшивыми.
Аналитики указывают, что пророссийские субъекты, вероятно, совершили иммитацию как информационную операцию, предположительно с целью поддержать моральный дух россиян накануне ожидаемого контрнаступления со стороны Украины.
"Подделка АИС увеличивает риск морских аварий. Несмотря на виртуальные информационные операции России в Черном море, ее физический флот остается уязвимым", - добавляют специалисты, напоминая, что 24 мая атаке подвергся российский разведывательный корабль "Иван Хурс".