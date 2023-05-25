СБУ задержала диверсанта, готовившего подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента российских спецслужб, готовившего подрыв участка железнодорожного пути на Авдеевском направлении. Оккупанты планировали нарушить обеспечение украинских военных горючим и боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Для совершения диверсии российский агент должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и замаскировано установить ее вблизи линии подвижного состава" , — сообщили в СБУ.

По данным следствия, задержанному помогал работник железнодорожной станции из города Украинск, которого в марте текущего года ФСБ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения российской спецслужбы он попал в качестве пользователя запрещенных в Украине соцсетей, где оставлял комментарии в поддержку армии РФ.

Скриншот: СБУ

"Как "тестовые задания" задержанный передавал захватчикам локации Сил обороны на Авдеевском направлении. Кроме того, противника интересовали координаты расположения подразделений ВСУ на территории Покровского района. Затем российский агент получил задание на проведение диверсии на объекте железнодорожного транспорта" , — говорится в сообщении.

У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.