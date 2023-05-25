Первые украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Британии — FP

Около 20 украинских пилотов начнут первый этап обучения на F-16 истребителях в Великобритании, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства.

"Это будут базовые наземные тренировки украинских пилотов, после которых они будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16 (или другими военными самолетами)", – сказал собеседник издания.

Украина надеется отправить на обучение тех, кто уже хорошо владеет английским языком, чтобы ускорить процесс подготовки.

Тренировка по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будет включать тренажеры и реальные самолеты.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что украинские пилоты могут начать тренировки на истребителях F-16 в июле.