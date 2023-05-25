ЕС продлил на год режим беспошлинной торговли с Украиной

Совет ЕС принял регламент, который продолжает приостановку действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в ЕС еще на один год, до июня 2024 года, сообщает Европейская правда.

"Восстанавливая эти меры, ЕС продолжает демонстрировать свою твердую политическую и экономическую поддержку Украине, которая все еще сталкивается с неспровоцированной и неоправданной военной агрессией со стороны России" , - говорится в сообщении Совета ЕС.

Эти меры помогут Украине сохранить стабильность торговых отношений с ЕС и поддержать экономику в очень сложных условиях.

В сочетании с широкой военной, финансовой и гуманитарной поддержкой, это имеет решающее значение для помощи Украине в ее долгосрочном восстановлении.

"Неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины оказывает разрушительное влияние на экономику страны. Обновленные автономные торговые мероприятия однозначно поддержат Украину и одновременно предоставляют ЕС возможность оградить внутренний рынок от значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов" , – отметил Йохан Форсселл, министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли председательствующей в Совете ЕС Швеции.

Приостановление применения тарифов касается фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифно-квотных ограничений. Таможенные пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Теперь, когда регламент принят, он будет подписан представителями Совета и Европейского парламента и опубликован в Официальном вестнике, после чего вступит в силу 6 июня.