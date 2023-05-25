Российские добровольцы заявили, что снова проникли в Россию

Представители "Российского добровольческого корпуса" заявили, что в очередной раз попали на территорию России, и выложили соответствующее видео на фоне отделения "Почты России", сообщает Украинская правда.

"Мы снова на Родине! Доказательства прямо за моей спиной. В который раз мы заходим на территорию России с боями, или тихо. Это уже неважно" , — заявили представители "РДК" в видео.

По словам представителей "РДК", пламя борьбы разгорается по всей стране. "Ждите нас и в вашем населенном пункте" , - заявили они.

Где именно представители "Российского добровольческого корпуса" записали видео, не сообщается.