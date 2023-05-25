"Налог на Google" уже принес в госбюджет 3,2 млрд грн — Гетманцев

В этом году так называемый «налог на Google» уже принес в украинский бюджет почти 3,2 млрд грн. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, сообщает Новое время.

"По результатам поданных за I квартал 2023 года упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость лицами-нерезидентами задекларировано почти 23,5 млн. евро и $27,1 млн или 1,9 млрд. грн" , — заявил депутат.

Наибольшие суммы задекларировали Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software и Amazon.

Гетманцев подчеркнул, что срок уплаты налога за I квартал 2023 года — 9 июня, поэтому еще ожидается уплата налога более 0,7 млрд грн



В то же время, компания OnlyFans с начала года она насчитала $620 тысяч налога и уплатила в украинский бюджет 23,3 млн грн.

"Сервис полностью вышел из России и финансирует только нашу армию" , — подчеркнул Гетманцев.

Всего по состоянию на 1 апреля 2023 года на налоговом учете состоит 87 плательщиков, что больше на 30 человек-нерезидентов по сравнению с количеством таких лиц, зарегистрированных годом ранее.

В прошлом году платформа OnlyFans для моделей 18+ заплатила в украинский бюджет $305 тысяч "налога на Google".