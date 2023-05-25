Стефанчук в Сейме Польши поблагодарил поляков и упомянул о Волыни

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил в Сейме Польши в четверг утром: он выразил благодарность польскому народу и упомянул о приближении годовщины Волынского преступления, сообщает Украинская правда.

Выступление Стефанчука, которое частично было произнесено на польском языке, длилось более 30 минут и не раз вызвало аплодисменты и возгласы "Браво!".

Кроме депутатов, в нижней палате парламента его выступление также послушали спикер Сената Томаш Гродский и сенаторы.

Украинский политик отметил, что чрезвычайно рад находиться на дружественной польской земле, и подчеркнул, что после 24 февраля прошлого года Польша стала гостеприимным домом для многих украинцев.

"С первых моментов российского вторжения польский народ, польское государство твердо стали бок о бок с Украиной, смело и громко заявили на весь мир – нет согласия на доминирование силы над правом, нет согласия на нарушение принципов, по которым мы все живем" , – сказал Стефанчук.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Он добавил, что "польский народ показал безусловную любовь к ближнему".

Как отметил Стефанчук, каждый третий поляк так или иначе присоединился к помощи Украине в трудное для нее время.

"Низкий поклон и искренняя благодарность тебе, дорогой польский народ" , – сказал политик.

Председатель Рады также вспомнил о приближении годовщины Волынского преступления: "Приближается годовщина страшных событий на Волыни. Мы понимаем вашу боль после потери близких".

"Всем потомкам погибших выражаю соболезнования и благодарность за то, что они хранят светлую память о своих предках. Память, которая не призывает к мести и ненависти, а служит предостережением, что подобное никогда не повторится между нашими народами" , – добавил Стефанчук.

"Каждая жизнь одинаково ценна, независимо от национальности, пола, расы или религии. Осознавая это, мы будем работать с вами, дорогие польские друзья, принимая правду, какой бы болезненной она ни была. Вместе мы должны пройти это нелегкое, но необходимое испытание, чтобы формула "прощаем и просим прощения" приобрела смысл и практичность" , – сказал политик.