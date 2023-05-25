Япония подняла истребители из-за российсиких Ил-20

Япония подняла в небо истребители после того, как в четверг заметила русские военные самолеты над Тихим океаном и Японским морем, сообщает Укринформ.

В министерстве обороны Японии заявили, что обнаружили один российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, совершавший круговой полет из Охотского моря в Тихий океан.

В ведомстве добавили, что также был зафиксирован еще один Ил-20, летевший в воду вблизи острова Садо, прежде чем повернуть в сторону континента.

Напомним, в апреле американские истребители поднимались для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 у Аляски.