Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмута

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил﻿, что 25 мая Украине удалось вернуть из российского плена 106 защитников Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов

"Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.

Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства" , - заявил руководитель ОП.

По словам Ермака, среди освобожденных защитников много тех, кого считали без вести пропавшим.