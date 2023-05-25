Украина освободила из российского плена 106 защитников Бахмута
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 25 мая Украине удалось вернуть из российского плена 106 защитников Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов
"Это воины с Бахмутского направления - 8 офицеров и 98 солдат и сержантов.
Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них - герой нашего государства", - заявил руководитель ОП.
По словам Ермака, среди освобожденных защитников много тех, кого считали без вести пропавшим.