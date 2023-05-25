Зеленский назначил нового замглавы СБУ: что о нем известно

﻿Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка замглавы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента, сообщает Лига.net.

По словам самого Сергея Наумюка, которые цитирует "Судебно-юридическая газета", он с 2015 года работал в НАБУ. Возглавлял второе и четвертое подразделения детективов. После начала полномасштабного вторжения был мобилизован в одно из подразделений СБУ, но после войны, по его словам, планировал вернуться в НАБУ.

Скриншот из видео "Радио Свобода"

Наумюк принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ. Он прошел первый этап тестирования общих способностей и был допущен ко второму этапу – собеседованию.

На собеседовании у комиссии, согласно публикации газеты, возникли вопросы к Наумюку по поводу российского гражданства его родителей и брата, работы брата в московском банке, проживания родителей во временно оккупированном Луганске и приобретения ими права собственности на объекты недвижимости.