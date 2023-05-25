Брежнев был лишен звания "Почетный гражданин Киева"

Киевсовет сегодня лишил звания "Почетный гражданин Киева" советского генсека Леонида Брежнева и других деятелей времен СССР. За такое решение проголосовали 82 депутата.

Об этом говорится на официальном сайте Киева.

Кроме Брежнева, званий почетных граждан Киева лишили бывшего председателя Совета министров УССР Виталия Масола (он занимал этот пост в 1987-1990 годах). Отставка Масола стала одним из требований протестующих во время революции на граните в 1990 году. Кстати, Масол был также премьер-министром Украины в 1994-1995 годах.

Также это звание поставили советских чиновников и военных Алексея Епишева, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова, а также бывшего генсека Компартии Вьетнама Тиня Чионга.

Решение было принято в соответствии с законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.