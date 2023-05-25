В России будут штрафовать за карты без оккупированных украинских территорий

В России будут штрафовать за публикацию карт, на которых в составе РФ не обозначены оккупированный Крым и другие захваченные территории Украины, сообщает Деловая столица.

Соответствующий закон приняла Госдума со ссылкой на росСМИ.

За закон проголосовали сразу во втором и третьем чтениях.

Теперь "картографические и другие документы, оспаривающие территориальную целостность РФ", приравнивают к "экстремистским" материалам. Под это определение подпадают все карты, где оккупированный Крым и другие захваченные территории не входят в состав России.

За распространение таких карт предполагается арест до 15 суток или штраф до трех тысяч рублей для граждан, а также штраф от 100 тысяч до миллиона рублей для юрлиц.

Напомним, ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что в войне с Украиной виноваты президенты США, Франции и Украины Джо Байден, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Олаф Шольц.