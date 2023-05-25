В Офисе президента опровергли слова Подоляка о начале контрнаступления

Подготовка Вооруженных сил Украины к контрнаступлению продолжается, и он даст результаты, сообщает Деловая столица.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил в четверг, 25 мая, в эфире американского Bloomberg Television.

Замглавы ОП сказал, что украинские войска пойдут в контрнаступление, когда получат все необходимое вооружение от союзников.

"Мы и дальше будем готовить контрнаступление" , — сказал Жовква.

В этой связи он вспомнил о поставках дальнобойной артиллерии, боеприпасов и боевых танков.

Заместитель руководителя президентского офиса также заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется уже вскоре и "не займет много времени".

Кроме того, отвечая на вопросы телеведущей, Жовква высмеял заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который 23 мая сказал, что Украина не сможет одержать победу в войне с Россией.

"Возможно, я что-то упустил, но, возможно, премьер-министр стал очень хорошим военным экспертом" , – потроллил Орбана украинское чиновник.

Как сообщалось, 25 мая другой советник главы ОП — Михаил Подоляк — в эфире национального телемарафона заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже началось и продолжается уже несколько дней. Интенсивные бои ведутся по всей линии столкновения украинско-российской войны.

Впоследствии он уточнил свое заявление, написав в Twitter, что контрнаступление – "это не какой-то "один ивент", который начнется в конкретный час конкретного дня", а "это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск".