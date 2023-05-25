В ГУР отметили лояльность жителей Белгородщины к российским повстанцам
В украинской военной разведке заявили, что события в Белгородской области были настолько неожиданными для России, что дезориентировали ее, а местные жители лояльно отнеслись к повстанцам, сообщает Деловая столица.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.
Он добавил, что эвакуацию из населенных пунктов Белгородской области руководство России начало из-за собственных артиллерийских ударов по гражданским помещениям, а озвученные россиянами потери среди российских повстанцев не соответствуют действительности.
"Это наскоро слепленные пропагандистские фейки. На самом деле, российская пропаганда сломалась после событий в Белгородской области и до сих пор не может четко объяснить какие-то ключевые сообщения даже для внутренней аудитории", — отметил Юсов.
Кроме того, представитель ГУР предположил, что действия российских добровольцев в Белгородской области могут повлечь цепную реакцию в других регионах России с привлечением еще большего количества людей.
"Со стороны оккупационных властей там [в Белгородской области] наблюдается паника, хаос и неопределенность", ― отметил Юсов.
В то же время, военная разведка Украины пока что не может подтвердить информацию о перебрасывании Россией своих подразделений с фронта на российскую территорию для укрепления собственных границ. Эту информацию проверяют.
Напомним, 25 мая стало известно, что военные "Русского добровольческого корпуса" зашли в населенный пункт Глотово в Белгородской области РФ.