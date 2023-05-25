В ВСУ опубликовали видео с Залужным, чтобы развеять ложь роспропаганды
Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы подтвердить, что российская пропаганда распространяет фейки о его состоянии здоровья, сообщает Украинская правда.
"Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов!
С Главнокомандующим вместе, и только вперед к нашей общей Победе".
На видео Штефан отмечает, что оно снято 25 мая. Залужный на видео поблагодарил украинцев и пообещал, что Украина обязательно победит.
По данным УП в Офисе президента уверяют, что утром 25 мая Залужный участвовал в селекторном совещании и общался с президентом.
Предыстория:
- В мае российские пропагандисты начали разгонять фейк со ссылкой на неназванные источники, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения во время якобы ракетного удара в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном.
- Это уже не первая попытка пропагандистов РФ распространить дезинформацию относительно главнокомандующего.
- 20 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне придумали фейк об исчезновении Залужного для деморализации защитников в Бахмуте Донецкой области.