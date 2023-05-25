Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщает Деловая столица.

Об этом заявилд на саммите ЕАЭС премьер-министр Армении Никол Пашинян со ссылкой на "РИА Новости".

"На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений" , — отметил он.

При этом он напомнил про вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

"Я надеюсь, что за короткое время начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом" , — подчеркнул Пашинян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у страны нет территориальных претензий к Армении.

"Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана" , — заявил он.

Алиев добавил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности друг друга.

При этом президент России Владимир Путин проведет две двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном, затем ожидаются трехсторонние переговоры.

Как сообщалось, ранее Никол Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии гарантий защиты армянского населения региона.