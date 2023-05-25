Остин: Страны "Рамштайна" обязались выделить Украине военную помощь на $65 млрд

США и страны Контактной группы по поддержке Украины обязались выделить ей военную помощь на общую сумму $65 млрд, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин в своем выступлении в рамках онлайн-заседания в формате "Рамштайн".

"В общем Контактная группа пообещала предоставить Украине помощь в области безопасности на $65 млрд" , – сказал Остин.

По словам главы Пентагона, президент РФ Владимир Путин надеялся, что решимость союзников Украины исчезнет.

"И он ставил на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся едиными, как и раньше. И это может увидеть весь мир" , – заявил Остин.

Он также выразил надежду на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителями F-16 начнется в ближайшие недели.