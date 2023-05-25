Ситуация на фронте по состоянию на вечер 25 мая: сводка Генштаба

На 456-й день полномасштабного вторжения российские войска вели наступательные действия в районе Бахмута, атаковали Марьинку, а также вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки и Красногоровки, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Генштаб информирует, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки на указанных участках фронта произошло 17 боевых столкновений.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

По направлениям ситуация такова:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток провел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Ходыно, Владимировка, Александровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары в районе населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационных ударов в районе Белогоровки Луганской области и Ивано-Даревки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия по Красногоровке. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Армия РФ нанесла авиационные удары в районе Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял, в частности, Угледар и Пречистовку.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационных ударов в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунке, Белозерка, Антоновка, гигантское Херсонской области и город Херсон.

В ночь на 25 мая Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed-136/131". 36 из 36 были уничтожены нашими защитниками.

Всего в течение этих суток противник нанес 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны на Хирковщине, в результате чего поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.