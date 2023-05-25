Генерал США объяснил, почему Запад медлил с решением о F-16 для Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что истребители F-16 пока не были бы достаточно действенными для обеспечения обороны воздушного пространства, поскольку у России сохраняется значительное преимущество в авиации, сообщает Европейская правда.

Об этом Милли заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам Украины в четверг.

По словам топ-генерала США, одним из ключевых вопросов в предоставлении Украине F-16 является обеспечение контроля за воздушным пространством.

"Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это с земли и предоставлять эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали" , – указал он.

"Что касается F-16: сам самолет стоит миллиард долларов, его содержание – еще миллиард долларов. То есть один самолет стоит два миллиарда долларов. У россиян – тысячи самолетов-истребителей четвертого и пятого поколений. Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, нужно существенное количество истребителей четвертого и пятого поколений" , – добавил Милли.

Он, однако, указал, что в будущем F-16 будут играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины, но на то, чтобы построить воздушные силы необходимого объема и мощности, уйдет значительное количество времени.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по проведению тренировок для украинских пилотов на истребителях F-16, а Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша также предложили внести свой вклад в обучение.

Ранее Остин выразил надежду на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16 на военных базах в Европе, заявлял ранее Пентагон.