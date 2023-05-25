На Запорожье защитники Украины уничтожили два российских Су-25

На Запорожском направлении 25 мая украинские защитники сбили два российских штурмовика Су-25, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

"Оккупационные войска РФ пытались нанести поражение по позициям сил обороны Украины с применением пары Су-25 с воздуха. В это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы — "Запорожский мститель" и его боевой побратим. Бойцы четко идентифицировали вражескую авиацию и метко отработали по воздушным целям из ПЗРК" , — говорится в сообщении.

В результате первый самолет был Су-25 полностью уничтожен, пилот катапультировался на оккупированную территорию. Второй самолет сбил известный нацгвардеец с позывным "Запорожским мстителем". После выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку. Жители оккупированного Мелитополя могли наблюдать в конце посадочной полосы черный столб дыма. Перед этим раздались глухие взрывы.

В НГУ добавили, что гвардеец на псевдо "Запорожский мститель" в общей сложности уничтожил 7 вражеских самолетов.